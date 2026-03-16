В Воронеже до конца года могут открыть психологический центр для участников СВО

В четвертом квартале 2026 года в Воронеже планируют открыть центр ментального здоровья для участников спецоперации. Об этом сообщил заместитель главного врача Воронежского областного психоневрологического диспансера Максим Железняков на конференции ВГТУ «СВО как вызов 3.0».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Площадь будущего центра по адресу улица Челюскинцев, 75 составит 1,1 тыс. кв. м. Он будет работать в форме дневного стационара и одновременно сможет вместить до 100 пациентов.

По словам врача, у 70% демобилизованных диагностируются те или иные психические расстройства: нарушения сна, тревога, бессонница и симптомы депрессии. В Воронежской области у нескольких сотен демобилизованных было выявлено посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

«По нашей статистике, до 20% пациентов с этим диагнозом имеют повторные госпитализации к нам на лечение. Нужны более кардинальные решения по данной проблеме. 30 стационарных коек не хватает»,— подчеркнул господин Железняков.

В октябре 2025 года правительство Воронежской области сообщало, что здание центра оснастят современным оборудованием. Помимо психотерапевтической и психиатрической помощи там участники СВО смогут заняться лечебной физкультурой, получить массаж и пройти процедуры физиотерапии.

Егор Якимов