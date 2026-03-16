Совокупные финансовые результаты бизнеса Башкирии в 2025 году ухудшились на 40%

В прошлом году прибыли среднего и крупного бизнеса Башкирии, за исключением кредитных и финансовых организаций на 206,6 млрд руб. превысили убытки. Такой совокупный финансовый результат оказался на 40,6% меньше, чем в 2024 году, следует из отчета Башстата.

Основной вклад в итоговый финансовый результат внесли предприятия обрабатывающей промышленности, где прибыль превысила убытки почти на 106,1 млрд руб. (годом ранее — 229,1 млрд руб.).

Доля убыточных организаций за год выросла на 4,8%, до 24,8%. Наибольший вес нерентабельного бизнеса приходится на такую отрасль, как обеспечение электроэнергией, газом и паром и кондиционирование воздуха — там убыточными являются больше половины предприятий. В 2024 году антилидером по доле убыточных компаний являлась сфера операций с недвижимостью.

Совокупные убытки нерентабельных компаний в 2025 году увеличились в 3,6 раза, до 74,5 млрд руб.

По итогам 11 месяцев годовое отставание совокупного финансового результата составляло 43,5%. Нерентабельными к концу ноября считались 26% компаний, их совокупные убытки составляли 63,9 млрд руб.

Идэль Гумеров