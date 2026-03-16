В Екатеринбурге отметили 40-летие свердловского рок-клуба

В Екатеринбурге 15 марта участники Свердловского рок-клуба отметили 40-летие объединения, сообщили в оргкомитете Года уральского рока. Музыканты приняли участие в съемках документального фильма, поделились архивными материалами и символически переизбрали бессменного президента клуба Николая Грахова на новый срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Ирхин Фото: Леонид Ирхин

На встрече в Доме кино собрались представители многих групп, входивших в клуб. Среди них — участники коллективов «Апрельский марш», «Отражение», «Кабинет», «Сонанс», «Трек», «Экипаж», «Ева», «Флаг», «Бит-Бардак», «Р-Клуб», «Солярис», «Сфинкс», «Тайм-Аут» и других. Группу «Наутилус Помпилиус» представляли клавишники Алексей Хоменко и Виктор Комаров, гитарист Андрей Саднов и звукорежиссер Владимир Елизаров. От «Агаты Кристи» присутствовали барабанщик Петр Май и звукорежиссер Александр Кузнецов. Лидер «Смысловых галлюцинаций» Сергей Бобунец и продюсер Олег Гененфельд также приняли участие во встрече. Приветствие от группы «Чайф», находящейся на гастролях, передал барабанщик коллектива Глеб Северин.

Среди почетных гостей были исполняющий обязанности ректора УрГАХУ Александр Долгов, организатор первого рок-фестиваля на приз Свердловского архитектурного института в 1981 году Геннадий Баранов, основатель Музея андеграунда Павел Неганов и основатель легендарной команды «Урфин Джюс», «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин.

«В Доме кино собрались ветераны СРК, которых почти полвека назад объединила любовь к музыке. Для нас 15 марта – это не просто повод вспомнить нашу молодость, но и возможность пообщаться друг с другом в неформальной обстановке. Такой встречи до этого еще не было!»,— рассказал Александр Пантыкин.

Центральным событием встречи стало совместное фото всех присутствующих. Участники мероприятия обсудили историю клуба и поделились архивными материалами, которые станут основой документального фильма, создаваемого киногруппой «Снято нами». В картину также войдут фрагменты «Большого рок-квартирника», прошедшего 4 февраля в ККТ «Космос» и открывшего Год уральского рока. В этот же вечер был показан первый тизер будущего фильма.

Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовал до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия свердловского рок-клуба. В течение 2026 года в Екатеринбурге будут организованы концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли, 18 мая у Дворца молодежи откроют памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову.

Полина Бабинцева