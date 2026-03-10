Свердловский театр драмы ставит спектакль о рок-группе «Каталог»

В Свердловском академическом театре драмы начались репетиции спектакля «Я наконец-то всем доволен», посвященного свердловской рок-группе «Каталог» и ее лидеру Александру Сычеву. Об этом сообщили в оргкомитете Года уральского рока.

Фото: Свердловский театр драмы Вариант афиши спектакля «Я наконец-то всем доволен»

Фото: Свердловский театр драмы

Пьеса основана на трагической истории группы, входившей в 1980-х годах в свердловский рок-клуб. Ее написал драматург и музыкант Константин Попов. Режиссер спектакля — Алексей Бадаев, художник — Владимир Кравцев. Главную роль сыграет Николай Ротов, экс-участник группы «Смысловые галлюцинации» и ведущий радио «Наше Радио Екатеринбург».

Идея постановки принадлежит продюсеру, одному из инициаторов Года уральского рока Олегу Гененфельду. «"Каталог" — одна из лучших групп свердловского рок-клуба. В 1990-ом году ее солист Александр Сычев ушел из жизни, уничтожив перед этим свой архив. После его смерти друзья и поклонники группы собрали немногие сохранившиеся записи, оцифровали и выложили их в интернет, выпустили виниловую пластинку. Пришло время рассказать о "Каталоге" и спеть песни этой группы»,— пояснил он.

Действие спектакля развернется в пространстве репетиционной студии с музыкальными инструментами, где будут звучать песни «Каталога».

Премьерные показы запланированы на 30 апреля и 1 мая на большой сцене театра. В качестве гостей на мероприятия приглашены Сергей Бобунец, Владимир Шахрин и Владимир Бегунов: музыканты в 2016 году участвовали в трибьюте группы «Каталог» и исполняли ее песни. Затем постановка будет перенесена в камерное пространство малого зала.

Открытая читка пьесы «Я наконец-то всем доволен» состоится 16 апреля в Зале рока Музея андеграунда.

Свердловский рок-клуб был создан 15 марта 1986 года и просуществовало до 1991 года. В него входили такие группы, как «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Настя», «Агата Кристи», «Урфин Джюс», «Смысловые галлюцинации». В Екатеринбурге 2026 год объявлен Годом уральского рока в честь 40-летия свердловского рок-клуба. В течение 2026 года в Екатеринбурге будут организованы концерты, лекции, выставки, экскурсии, квартирники, спектакли, 18 мая у Дворца молодежи откроют памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову.

Николай Яблонский