Лавров прокомментировал сообщения о снятии эмбарго на поставки сербского оружия за границу

Россия и Сербия обсуждали недопущение поставок оружия Украине, и российская сторона исходит из того, что с того момента ничего не изменилось. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал новости о возобновлении Сербией экспорта вооружений.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«У нас с нашими сербскими коллегами был разговор и были понимания достигнуты на этот счет. Мы исходим из того, что эти понимания сохраняют свою силу»,— сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Кении Мусалией Мудавади.

О том, что Белград решил возобновить продажу боеприпасов за рубеж, сообщили сразу несколько сербских и региональных СМИ. По их данным, запрет снят еще 13 февраля «после 235 дней эмбарго», введенного президентом Сербии в июне прошлого года. Основным направлением сербских поставок называют Израиль.

23 июня Александр Вучич публично пообещал остановить продажу боеприпасов за рубеж. Это произошло после того, как Служба внешней разведки России обвинила Белград в поставках обходными путями оружия Украине из-за «жажды наживы и трусливой многовекторности». Еще раньше российская спецслужба обвинила Белград в том, что, вопреки объявленному нейтралитету, его военные предприятия продолжают поставки боеприпасов Украине через фальшивые сертификаты конечного пользователя и стран-посредников. Подобную практику в СВР назвали «выстрелом в спину России».

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Белград отменяет президентское эмбарго».

Анастасия Домбицкая