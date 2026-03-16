Президент отметил жалобы жителей Удмуртии на большое число школ со второй сменой

Президент Владимир Путин обратил внимание главы Удмуртии Александра Бречалова на жалобы жителей республики о большом количестве школ, в которых дети учатся во вторую смену. Расшифровка сегодняшней встречи в Кремле опубликована на сайте главы государства.

«Касается это преимущественно Ижевска. Хочу напомнить, с 1999-го по 2017 годы ни одной школы не было построено,— ответил господин Бречалов.— У нас показатель за год несколько снизился. Но благодаря вашему решению, — в прошлом году вы поддержали строительство новой школы в Устиновском районе (микрорайон В-8) на более чем 1 тыс. мест, — ситуация еще улучшится <...> Помимо этого у нас еще три школы в плане, тогда мы точно можем сказать, что ситуацию мы кардинально изменим».

Глава региона поблагодарил президента за поддержку строительства новой школы в микрорайоне В-8. «Госдума тоже поддержала. Мы уже делаем фундамент, я надеюсь, в этом году нам выделят средства, и в 2027–2028-м ее завершим»,— добавил господин Бречалов.

Напомним, в августе 2025 года началось строительство школы в микрорайоне В-8. Учреждение рассчитано на 1,1 тыс. учеников. На первый этап строительства из регионального бюджета выделено 260 млн руб. По контракту, общая стоимость работ составляет 1,8 млрд руб.