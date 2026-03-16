Глава МИД Кении: граждан страны больше не будут привлекать к участию в СВО

Кенийцев больше не будут привлекать к службе в вооруженных силах России и к участию в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава МИД Кении Мусалия Мудавади по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Глава МИД России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавад

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Глава МИД России Сергей Лавров (слева) и министр иностранных дел Кении Мусалия Мудавад

«Министр обсуждал с нами вопросы кенийцев, которые находятся в России, особенно тех, кто участвует в специальной военной операции,— сказал Мусалия Мудавади. — Мы условились, что кенийцы больше не будут привлекаться к службе в вооруженных силах через министерство обороны. Кенийцы больше не будут привлекаться к участию в СВО».

Сергей Лавров, в свою очередь, обратил внимание на то, что глава МИД Кении обеспокоен судьбой кенийских граждан «в связи с широким общественным резонансом, который имеет тема». Российский министр подчеркнул, что граждане Кении участвуют в СВО на добровольной основе и в полном соответствии с российским законодательством.

Анастасия Домбицкая