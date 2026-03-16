На Урале экс-начальник РЭО ГИБДД получил 10 лет колонии за взятки на экзаменах

Североуральский городской суд назначил бывшему руководителю РЭО ГИБДД Североуральска Денису Рыбакову 10 лет колонии общего режима за получение взяток, сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области. Он признан виновным в совершении 6 преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки должностным лицом).

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, экс-начальник РЭО через посредника получил шесть взяток на общую сумму 240 тыс. руб. За вознаграждение бывший полицейский обеспечивал успешную сдачу как теоретической части экзамена (предоставляя подсказки с верными ответами), так и практического вождения.

Кроме того, суд лишил бывшего полицейского права занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти, на 5 лет, и обязал выплатить штраф в 1 млн руб. Денис Рыбаков был взят под стражу в зале суда.

«По итогам проведенной служебной проверки сотрудник, закрывший глаза на ранее данную клятву честно служить, был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам. Позднее он предпринял попытку через суд восстановиться, однако судебная инстанция согласилась с ранее предоставленными доводами сыщиков УСБ»,— сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Посредник Игорь Шулятьев, передававший деньги полицейскому, признан виновным в шести эпизодах посредничества во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в 4 млн руб. с запретом занимать должности на госслужбе, связанные с функциями представителя власти, на три года. Уголовное преследование давших взятку граждан было прекращено за помощь в раскрытии преступления.

Полина Бабинцева