Пассажиры аварийно севшего в Пулково самолета вылетели в Мурманск резервным бортом

Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Мурманск авиакомпании «Россия», совершившего аварийную посадку в Пулково, вылетели в Мурманск резервным бортом. Самолет отправился в аэропорт назначения в 13:13, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Причиной возвращения Sukhoi Superjet в петербургский аэропорт утром 16 марта, по данным СМИ, предварительно, стала невыпустившаяся стойка шасси. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента, когда самолет еще находился в небе.

Артемий Чулков