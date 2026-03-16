Пассажиры аварийно севшего в Пулково самолета вылетели в Мурманск резервным бортом

Пассажиры рейса Санкт-Петербург — Мурманск авиакомпании «Россия», совершившего аварийную посадку в Пулково, вылетели в Мурманск резервным бортом. Самолет отправился в аэропорт назначения в 13:13, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Фото: Матвей Колесников, Коммерсантъ

Причиной возвращения Sukhoi Superjet в петербургский аэропорт утром 16 марта, по данным СМИ, предварительно, стала невыпустившаяся стойка шасси. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента, когда самолет еще находился в небе.

Артемий Чулков

