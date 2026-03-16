Бюджет Удмуртии за первые два месяца года пополнился на 15 млрд рублей

За первые два месяца 2026 года бюджет Удмуртии пополнился на 15 млрд руб., из которых налоговые и неналоговые доходы составили 10,3 млрд руб., а безвозмездные поступления из федерального бюджета — 4,7 млрд руб. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Расходы бюджета за этот период составили 18,8 млрд руб., из которых 15,6 млрд руб. направлено на образование, здравоохранение, социальную политику, культуру и спорт. Все социальные обязательства выполнены, задолженностей нет. Дефицит бюджета республики составил 3,8 млрд руб.

Госдолг Удмуртии на 1 марта составил 54,6 млрд руб. 52,1 млрд руб. (95%) из этого — бюджетные кредиты из федерального бюджета по ставкам 0,1 и 3% годовых. Еще 2,5 млрд руб. (5%) — обязательства по ценным бумагам по ставке 10,5%. Просроченной задолженности по госдолгу и расходам на его обслуживание нет.

Анастасия Лопатина