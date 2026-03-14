Госдолг Удмуртии в начале марта составил 54,6 млрд рублей

Госдолг Удмуртии на 1 марта составил 54,6 млрд руб. Об этом сообщает минфин республики. 52,1 млрд руб. (95%) из этого — бюджетные кредиты из федерального бюджета по ставкам 0,1 и 3% годовых. Еще 2,5 млрд руб. (5%) — обязательства по ценным бумагам по ставке 10,5%. Просроченной задолженности по госдолгу и расходам на его обслуживание нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, в 2026 году минфин региона планирует списать около 10 млрд руб. госдолга в рамках механизма списания задолженности по бюджетным кредитам.