Придавили налогами

Кассационный суд рассмотрит требование обанкротившегося анапского винзавода «Первомайский» отменить решение ФНС о доначислении 45,1 млн руб. Налоговая проверка выявила неправомерное заявление вычетов по НДС при взаимодействии с десятью контрагентами в период с 2018 по 2019 годы. По прогнозам юристов, позиция налогового органа с большой долей вероятности устоит в кассации.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит требование ООО «Винзавод Первомайский» признать недействительным решение налоговой службы Анапы о привлечении компании к ответственности за нарушение налогового законодательства.

Ранее Арбитражный суд Краснодарского края отказал винзаводу в удовлетворении исковых требований. Как следует из материалов дела, инспекция провела выездную проверку деятельности винзавода по вопросам правильности расчета и уплаты НДС за период с января 2018 по декабрь 2019 года. По ее итогам ФНС Анапы 10 марта 2022 года вынесла решение о привлечении предприятия к ответственности. На тот момент в отношении завода уже была введена процедура наблюдения.

По данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО «Винзавод Первомайский» зарегистрировано в 2008 году в Анапе. Основной вид деятельности предприятия — производство вина из винограда. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 1 октября 2024 года по заявлению ООО «Финансовая компания “Содружество”» винзавод признан несостоятельным (банкротом) и открыта процедура конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Константин Павлушин. В 2022 году чистый убыток компании составил 572 млн руб.

Согласно материалам дела, винзаводу назначен штраф в размере 5,28 млн руб., доначислен НДС на сумму 28,69 млн руб. и пени в размере 11,16 млн руб. Общая сумма к доплате составила 45,13 млн руб. Проверка выявила неправомерное заявление вычетов по НДС при взаимодействии с десятью контрагентами: ООО «Южный аграрий», ООО «Снабкомплект», ООО «Дженерал Алко», ООО «Адисса», ООО «Агрис», ООО «Эдельвейс», а также четырьмя индивидуальными предпринимателями.

Налоговая инспекция установила создание формального документооборота при отсутствии реальных хозяйственных операций. По мнению ФНС, указанные контрагенты выступали техническими организациями в схеме, направленной на получение незаконных вычетов по НДС в пользу винзавода. То есть инспекция квалифицировала предприятия как «технические» компании, существующие исключительно для создания формального документооборота в целях получения налоговых вычетов по НДС и необоснованного занижения налоговой базы по налогу на прибыль.

Компания подавала апелляционную жалобу на решение анапской инспекции, однако УФНС по Краснодарскому краю оставила ее без удовлетворения.

По словам управляющего партнера АБ «Акцепт» Андрея Крючкова, нормы, которыми руководствовался налоговый орган, декларируют запрет на уменьшение налоговой базы путем искажения сведений о фактах хоздеятельности. Суть претензий налоговиков сводилась к тому, что сделки с указанными контрагентами либо не имели реального экономического содержания, либо фактически исполнялись иными лицами. Арбитражный суд Краснодарского края отказал предприятию в удовлетворении требований и признал позицию налоговиков обоснованной. «Таким образом, винзавод, уже находящийся в процедуре конкурсного производства, получил дополнительный удар по финансовому положению, и без того тяжелому», — говорит юрист.

По его словам, ключевым моментом для суда является вывод о том, знал ли налогоплательщик или должен был знать о том, что его контрагент является «технической» компанией, и что обязательства по сделке будут исполняться иным лицом. «Совокупность доказательств об отсутствии у контрагентов необходимых ресурсов для ведения хоздеятельности, о выводе денежных средств из легального оборота и о неподтвержденной реальности сделок, по которым заявлены вычеты, традиционно признается судами достаточным основанием для поддержки позиции инспекции. Тут, на мой взгляд, все более чем логично. В этом деле сразу 10 контрагентов оказались под налоговым прицелом, что само по себе сигнализирует о системности претензий, а не о единичном эпизоде», — пояснил господин Крючков.

Прогноз по данному делу в кассации, по мнению юриста, неблагоприятен для стороны, оспаривающей позицию налогового органа.

Елена Турбина