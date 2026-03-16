Ветеран СВО Андрей Малинин назначен советником главы Нижнего Тагила

Финалист региональной обучающей программы «Управленческие кадры Урала», ветеран специальной военной операции (СВО) Андрей Малинин назначен советником главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владислав Пинаев и Андрей Малинин

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Он приступил к работе 16 марта. «Уверен, что его опыт, профессионализм, стремление работать на благо родного города будут в помощь муниципальной команде Нижнего Тагила. Поздравляю и желаю дальнейших успехов»,— написал губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Андрей Малинин родился в 1979 году, он является выпускником Нижнетагильской социально-педагогической академии. В управлении внутренних дел по Нижнему Тагилу прошел трудовой путь от командира отделения до заместителя командира роты оперативного реагирования. Работал проводником служебных собак Ведомственной охраны железнодорожного транспорта РФ на Свердловской железной дороге (СвЖД).

Кроме того, он был педагогом в Доме детского творчества в Тагилстроевском районе в 2019-2026 годах. Сейчас Андрей Малинин руководит городским отделением всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Ирина Пичурина