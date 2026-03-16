«РИА Новости»: число банкоматов в России сократилось до минимума с 2010 года

К началу 2026 года количество банкоматов в России снизилось до 138 тыс. устройств, что стало минимальным показателем за 16 лет. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка.

За 2025 год банковская сеть самообслуживания снизилась примерно на 5,9 тыс. устройств — наименьший темп сокращения с 2020 года. В 2024-м количество банкоматов уменьшилось почти на 7 тыс., а в 2023-м — на 29 тыс.

Банковская сеть устройств самообслуживания сокращается уже около десяти лет, добавили в агентстве. Пиковое значение зафиксировано в середине 2014 года, когда в стране насчитывалось около 235,5 тыс. банкоматов.

В «Сбере» рассказали ТАСС, что не будут сокращать число банкоматов в России, несмотря на общерыночный тренд. Их количество планируют сохранить на уровне 2025 года.