Более 30 семей расселят из аварийного жилья в Ижевске

В Ижевске в рамках Региональной адресной программы переселения на 2025-2031 годы более 600 семей получат новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

За указанный период планируется расселить более 18 тыс. кв. м аварийного жилья, что затронет 614 семей, или 1704 человека. В этом году жители аварийных домов получат 12 благоустроенных квартир, а еще 26 семей выбрали денежную компенсацию для приобретения нового жилья.

Напомним, Удмуртия получила 89,53 млн руб. на переселение из аварийного жилья. Республика вошла в число четырех регионов России, получивших одобрение на новый этап программы расселения.

Анастасия Лопатина