Удмуртия получит 89,5 млн рублей на переселение из аварийного жилья

Удмуртия получит 89,53 млн руб. на переселение из аварийного жилья, сообщает Фонд развития территорий. Республика вошла в число четырех регионов России, получивших одобрение на новый этап программы расселения. Еще 604 млн руб. на эти же цели выделили Ленинградской области, Ставропольскому краю и республике Коми.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фонд развития территорий, действующий под кураторством Минстроя, выделит Удмуртии средства на переселение 567 человек из аварийных домов общей площадью 10,41 тыс. кв. м.

Анастасия Лопатина