Бывшему главе «Фонда Валерия Гергиева» заочно дали 14 лет за присвоение

Тверской районный суд Москвы признал виновным в присвоении чужого имущества бывшего директора «Фонда Валерия Гергиева» Игоря Зотова. Его заочно приговорили к 14 годам колонии общего режима и штрафу 1,6 млн руб. Также подсудимому запретили занимать управленческие должности в компаниях на три года, сообщили в столичном управлении прокуратуры.

Суд установил, что в ноябре 2011 года Игорь Зотов, будучи главой фонда, дал указание подготовить платежное поручение. По нему со счета фонда перевели более 28,7 млн руб. Как выяснили правоохранительные органы, деньги поступили на баланс ИП Зотова, а обязательства были по несуществующему договору.

Игорь Зотов ранее уже привлекался к ответственности. В 2013 году Тверской райсуд Москвы признал его виновным в хищении 245 млн руб. из фонда и приговорил к восьми годам колонии. Позже ему вменили мошенничество при организации музыкальных фестивалей в 2007-2011 годах. По этому делу в совокупности с предыдущим приговором Зотову назначили 10 лет лишения свободы.

