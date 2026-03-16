На Москве-реке байдарочник погиб при столкновении с судном

Человек погиб при столкновении байдарки и электросудна на Москве-реке. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Западном межрегиональном управлении на транспорте СКР.

По данным следствия, утром 16 марта возле причала «Парк Фили» судно столкнулось с байдаркой, на которой плыли два человека. «Один из мужчин скончался на месте происшествия, второй получил телесные повреждения», — уточнили в СКР.

В пресс-службе «Организатора перевозок» сообщили «Интерфаксу», что ЧП произошло около 08:52 «в акватории плавучего причала». «В судоходной части Москвы-реки, нарушив правила передвижения, находились пассажиры байдарки», — подчеркнули в компании. По предварительным данным, с байдаркой столкнулось судно «Шмелевка» без пассажиров.