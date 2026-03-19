Щедрый эмитент

Начало 2026 года, несмотря на непростые экономические и геополитические условия, стало в России успешным с точки зрения выплат дивидендов. За неполный квартал российские компании заплатили акционерам 540 млрд руб., что на четверть выше показателя аналогичного периода 2025 года. В весенние месяцы инвесторы начнут готовиться к высокому дивидендному периоду, который традиционной приходится на летние месяцы.

Для держателей акций российских компаний год начался нетипичным для этого сезона дивидендным ралли. По оценке аналитика «БКС Мир инвестиций» Даниила Болотских, с начала года российские компании направили на выплату дивидендов акционерам 539 млрд руб. До конца марта планируются отсечки по акциям «ВИ.ру» и «Диасофт», ориентировочно инвесторам будет выплачено еще более 2 млрд руб. Фактические выплаты, как считают аналитики, скорее всего произойдут в апреле. Даже без учета данных выплат результат первого квартала 2026 года будет на четверть выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Начало года традиционно считается самым небогатым на дивиденды периодом. И для этого есть несколько причин. Во-первых, большая часть компаний по традиции распределяет прибыль среди акционеров раз в год. Объем выплат при этом утверждается советами директоров только после публикации годовой отчетности, и чаще всего это происходит во втором квартале. Во-вторых, те компании, что выплачивают промежуточные дивиденды, стараются проводить их до конца года, и лишь немногие переносят выплаты на новый календарный период. Свою роль играет и период низкой деловой активности, который приходится на январь.

Аномальная активность в начале текущего года связана с техническими причинами. В январе прошла выплата дивидендов одного из самых щедрых эмитентов — ЛУКОЙЛа. Итоговая сумма выплат с учетом казначейских акций составила 275 млрд руб., хотя в прошлые годы выплаты проводились обычно в четвертом квартале. «Выплаты были перенесены на месяц вперед из-за попадания ЛУКОЙЛа под блокирующие санкции США в октябре 2025 года, поэтому формально эти выплаты попали в дивидендную базу 2026 года, в отличие от прошлого года»,— поясняет начальник аналитического департамента «ТКБ Инвестмент Партнерс» Михаил Нестеров. Также в начале года Х5 заплатил инвесторам 100 млрд руб., хотя исторически выплаты приходили в конце года.

Если вычесть дивиденды ЛУКОЙЛа и X5 из общего объема выплат, то получится, что в первом квартале дивиденды просели на 60%, до 164 млрд руб. «Основная причина — снижение размера дивидендов нефтегазовых компаний ("Роснефть" заплатила акционерам 123 млрд руб. против 387 млрд руб. в первом квартале прошлого года)»,— говорит Даниил Болотских. Как отмечает Михаил Нестеров, конъюнктура в нефтяной отрасли ухудшалась в течение всего 2025 года, что привело к существенно более слабым финансовым результатам нефтяных компаний и, как следствие, меньшим дивидендным выплатам.

Дивиденды ищут доходность Российский фондовый рынок с начала года находится в переходном состоянии: после провального для акций 2025 года, когда индекс Мосбиржи потерял около 4% стоимости, а с учетом дивидендов смог принести инвесторам лишь 2,9% полной доходности, инвесторы пытаются найти основание для нового цикла роста. На стоимость акций по-прежнему давят санкционный фон и высокие процентные ставки, несмотря на продолжающийся цикл мягкой монетарной политики Банка России. Cтарший аналитик «Тринфико» Георгий Засеев

Фото: Предоставлено «Тринфико» Продиктованная конъюнктурой доходность в 14–18% годовых по ОФЗ и надежным корпоративным облигациям выглядит привлекательно на горизонте 1–2 лет. На этом же временном отрезке перспектива снижения «ключа» в область однозначных значений, ценовая траектория сырьевых рынков и рубля на фоне обострившихся геополитических противоречий усиливают запрос участников рынка на постепенную ребалансировку инвестиционных портфелей в пользу более рисковых активов. На наш взгляд, фондовый рынок уже может предложить интересные возможности в акциях, способные генерировать стабильный дивидендный поток и обеспечивать защиту капитала от инфляции. Высокие процентные ставки ожидаемо оказывали давление на величину дивидендных выплат в прошедшие годы. Текущий год не станет исключением — совокупный объем дивидендов будет меньше либо сопоставим с 2025 годом и, по различным оценкам, составит порядка 3,3–3,5 трлн руб., из которых чуть больше 1 трлн будет выплачено в апреле—июне. Ожидаем, что средняя дивидендная доходность по году может составить 9–11%, но отдельные «голубые фишки» способны предложить 12–16%. При составлении дивидендного портфеля, особенно на горизонте, превышающем год, необходимо понимать, что устойчивость дивидендных выплат определяется не столько величиной прошлых выплат, сколько стабильностью и качеством генерируемого эмитентом денежного потока, долговой нагрузкой и соблюдением акционерами дивидендной политики. Необходимо также взвешивать возможные сценарии, которые могут повлиять на стоимость компании: внешние ограничения, политика Банка России, вероятность изменения регуляторных или фискальных условий в стране и/или отрасли. С учетом вышеперечисленных факторов полагаем, что основными кандидатами в дивидендный портфель, которые смогут конкурировать с долговыми рублевыми инструментами на среднесрочном горизонте, являются акции компаний ТЭКа и финансовой отрасли, среди которых мы выделили акции Сбербанка, «Дом.РФ», «Транснефти», префы «Сургутнефтегаза» и «Фосагро». Российский нефтегаз, несмотря на все ограничения, остается главным дивидендным донором: крупнейшие частные и госкомпании продолжают делиться значительной частью дохода с акционерами и бюджетом. «Транснефть» по своей сути является инфраструктурной компанией в ТЭКе и благодаря конъюнктуре может нарастить объем «прокачки» как на восточном, так и на западном направлении, повысит свои доходы в ближайшие два года. Компания — один из наиболее стабильных дивидендных плательщиков с предсказуемым бизнесом и денежными потоками, а ее акции с прогнозом по дивидендам около 180–200 руб. на акцию выглядят интересно (~13,5% дивидендной доходности). Привилегированные акции «Сургутнефтегаза», помимо традиционно сильных позиций в отрасли, вызывают интерес на ожиданиях рынка в отношении курса рубля, так как дивидендная база по акциям компании рассчитывается от чистой прибыли, которая во многом определяется переоценкой накопленных валютных резервов. «Фосагро», наряду со Сбербанком,— один из «дивидендных аристократов» рынка. Низкие издержки, высокая маржинальность бизнеса (~30% по EBITDA), поддержка со стороны государства в виде продления экспортных квот, комфортная ценовая конъюнктура в мире в текущем цикле позволяет рассчитывать на стабильный и высокий денежный поток у компании. Лучшие представители финансовой отрасли удерживают высокую рентабельность капитала и придерживаются последовательной дивидендной политики. Так, дивиденды «зеленого великана», главного бенчмарка финсектора, ожидаются на уровне 37–38 руб. на акцию, с дивидендной доходностью 12–13% годовых. «Дом.РФ» также недавно подвел итоги прошедшего года и анонсировал выплаты на уровне 11,3% годовых за 2025 год. Считаем, что в 2026–2027 годах он улучшит результат, так как является бенефициаром смягчения ДКП, а также постепенного восстановления ипотечного кредитования. Отдельного внимания заслуживает вопрос тайминга — времени открытия позиции в акциях. Насколько оправданно зайти в акцию «под дивиденды», либо стоит подождать дивидендного гэпа и купить бумагу по сниженной цене в расчете на его скорое закрытие и будущие выплаты. Стратегия «зайти под дивиденды» автоматически сталкивается с конкуренцией со стороны других инвесторов. Цена под отсечку нередко разогревается до уровней, где совокупный результат от покупки в преддверии выплаты оказывается хуже, чем у тех, кто заходил в акцию без привязки к конкретным датам. Покупка же после дивидендного гэпа напрямую зависит от скорости и полноты его закрытия, что может зависеть от множества факторов: как рынок оценивает будущие доходы компании, общая конъюнктура, наличие драйверов в пользу роста либо новых рисков для бизнеса. Высоколиквидные «голубые фишки», как правило, закрывают дивидендный гэп достаточно быстро, от нескольких недель до одного-двух месяцев. Оптимальным решением долгосрочного инвестора является формирование позиции в бумаге на оптимальных ценовых уровнях относительно фундаментальной стоимости бизнеса и органического дивидендного потока, формируемого за счет дохода бизнеса, а не за счет наращивания долга, неподтвержденных публично намерений выплатить экстра-дивиденд за разовые сверхприбыльные сделки или накопленного за предыдущие периоды дохода. Курс на смягчение денежно-кредитной политики и восстановление сырьевых рынков будут драйверами роста российского фондового рынка в 2026–2027 годах. В то же время его текущие уровни открывают хорошие возможности для начала формирования дивидендного портфеля, что, конечно, не отменяет необходимости системного отраслевого и фундаментального анализа при отборе акций. Георгий Засеев, старший аналитик «Тринфико»

Выплата рекордных для начала года дивидендов не оказала заметного влияния на рынок акций. По итогам января, на который пришелся пик таких платежей, индекс Московской биржи вырос лишь на 0,6%, до 2782,74 пункта. Столько же индекс прибавил и в феврале. Лишь в марте ему удалось развить успех и к середине месяца прибавить 2,6%, закрепившись выше 2870 пунктов. Но этот рост был вызван скорее внешними геополитическими факторами, которые привели к стремительному росту цены нефти Brent выше уровня $100 за баррель, а также сокращению дисконта по российский нефти Urals. В таких условиях отраслевой индекс «Нефть и газ» вырос за первые две недели марта на 12%. «Главными драйвером являются не только геополитика, но и денежно-кредитная политика Банка России, а также бюджет и изменения, которые могут повлиять на доходную и расходную часть, заслуживают отдельного внимания инвесторов»,— полагает персональный брокер инвестбанка «Синара» Екатерина Канивец.

Впрочем, уже в ближайшие месяцы роль дивидендного фактора для биржевых игроков может вырасти. По оценке Михаила Нестерова, во втором и третьем квартале компании заплатят суммарно около 2,3 трлн руб. в виде дивидендов, из которых около 400 млрд руб. придется на доступный на рынке free float. Основная масса выплат при этом придется на июнь-июль 2026 года. «На особом радаре у инвесторов будут компании, которые выплачивают дивиденды один раз в год (в летний сезон) и чья дивидендная доходность существенно выше средней по рынку,— мы выделяем акции Сбербанка, МТС, "Транснефти" пр., НМТП, "Интер РАО", "Дом.РФ" среди прочих»,— говорит господин Нестеров. По оценке Екатерины Канивец, суммарные выплаты в этом году составят около 3,6 трлн руб., против 3,7 трлн руб. в 2025 году.

Анализ, проведенный аналитиками «БКС Мир инвестиций», показал, что покупка дивидендной «фишки» за десять недель до закрытия реестра — оптимальная точка для входа, которая позволяет обогнать рынок более чем на 5% за период, в худшем случае такая стратегия не проигрывала рынку более 1%. «Поэтому ближе к концу марта — апрелю инвесторы начнут больше интересоваться дивидендными тематиками, чем сейчас»,— уверен Даниил Болотских.

Татьяна Палаева