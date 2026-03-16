Назначены новые руководители музея-заповедника «Архангельское» и РОСИЗО

Директор музея-заповедника «Архангельское» Вадим Задорожный уходит с должности по собственному желанию, его сменит Елена Харламова. Прежде она возглавляла департамент музеев и поддержки циркового искусства Минкульта. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.

Новым директором департамента музеев назначен бывший руководитель музейно-выставочного центра РОСИЗО Иван Лыкошин. Его пост в РОСИЗО займет Георгий Москвичев.

«Уверена, существующие проекты продолжат развиваться и будут реализованы новые», — написала министр Любимова в Max.