Ольга Накул: «Будущее модной индустрии — за локальными производствами»

Клуб КубА и «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 12 марта провели очередной весенний бизнес-завтрак.

Спикером встречи стала основатель швейного предприятия полного цикла «Массовый пошив одежды» и собственного склада тканей «Рулон ткани» Ольга Накул. В ходе выступления она рассказала резидентам и гостям клуба о пути в индустрию после работы в розничной торговле, о ставке на локальное производство и о современных возможностях швейного бизнеса в России.

Карьера Ольги Накул в текстильной отрасли началась с работы в розничной торговле и последующего запуска собственного бренда одежды. Однако практика взаимодействия с внешними контрагентами выявила фундаментальные изъяны аутсорсинговой модели. Тотальная зависимость от сторонних площадок генерировала риски срыва поставок, размывала стандарты качества и усложняла логистическую координацию.

Эти вызовы стали катализатором для формирования автономной производственной базы. Предприниматель развернула многоуровневую инфраструктуру, объединившую экспериментальный цех и складской комплекс. Подобная вертикальная интеграция позволила обеспечить сквозной контроль над всеми этапами создания продукта.

«Мы часто слышим: дешевле заказать в Китае. Но если учитывать сроки, логистику и контроль качества, локальное производство становится осознанным выбором. Нам важно доказать, что в России можно делать качественный продукт и строить устойчивую систему»,— заявила Ольга Накул.

Особое внимание в ходе выступления было уделено финансовой архитектуре проекта. Порог входа в сегмент швейного производства на старте составил около 6 млн руб., в то время как совокупный объем капитализации приблизился к отметке 10 млн руб. При этом точка безубыточности фиксируется при достижении ежемесячного оборота в 3,5 млн руб.

«Маржинальность на бумаге выглядит высокой, но реальность — налоги, аренда, оборудование и текучка кадров съедают значительную часть прибыли»,— пояснила спикер.

Стратегический вектор компании направлен на масштабирование ресурсов и диверсификацию клиентского портфеля через работу с крупноузловыми заказами. По мнению эксперта, глобальный рынок подчиняется циклической логике: изначально капитал мигрирует в зоны с дешевой рабочей силой, но неизбежно возвращается в локации с высокой скоростью оборота и гарантированной надежностью.

«Будущее модной индустрии — за локальными производствами. Местные фабрики способны занять промежуточную нишу между дорогими европейскими производствами и сверхдешевым азиатским сегментом. В ближайшие годы преимущество получат те, кто внедрит инструменты цифрового контроля и обеспечит максимальную адаптивность дизайна под волатильный спрос»,— комментирует эксперт.

Александр Полиди — сооснователь Клуба КубА и онлайн-школы экономики; Ольга Накул — основатель швейного предприятия полного цикла «Массовый пошив одежды» и собственного склада тканей «Рулон ткани»; Алексей Пшеничный — сооснователь Клуба КубА, основатель группы компаний «Высшая Лига»

Несмотря на внедрение современных автоматизированных технологий, швейное производство продолжает оставаться сильно зависимым от квалифицированного ручного труда. Основные этапы — сборка изделий, обработка деталей и контроль качества — требуют участия специалистов с высокой компетенцией и опытом работы. Это превращает кадровый вопрос в один из ключевых факторов развития отрасли: от мастерства работников зависит точность, надежность и конкурентоспособность конечного продукта.

В завершение встречи спикер отметила, что создание замкнутого производственного цикла гарантирует операционную независимость. Кейс Ольги Накул демонстрирует: региональные предприятия способны не только успешно конкурировать с импортом, но и формировать новые отраслевые стандарты, становясь фундаментом для укрепления отечественной легкой промышленности.

