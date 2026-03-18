«Инвестиции в собственные центры исследований и разработок всегда были для нас ключевыми»

Современные технологии сегодня как никогда быстро меняют мир во всех отраслях, в том числе и в индустрии красоты. Именно поэтому в компании «Арнест ЮниРусь» сделали упор на разработку и внедрение инноваций, чтобы создавать продукты, соответствующие быстро меняющимся запросам потребителей. В рамках обновленной стратегии компании в 2024 году появился Инновационный хаб — центр научных разработок и прорывов с горизонтом более пяти лет. Как инновации помогают создавать продукты нового поколения и отвечать на меняющиеся запросы потребителей, «Ъ-Review» рассказала руководитель Иннохаба «Арнест ЮниРусь» Ирина Порох.

Руководитель Иннохаба «Арнест ЮниРусь» Ирина Порох

Фото: Предоставлено «Арнест ЮниРусь» Руководитель Иннохаба «Арнест ЮниРусь» Ирина Порох

Фото: Предоставлено «Арнест ЮниРусь»

— Рынок индустрии красоты в России не только растет, но и трансформируется. Какие тренды сегодня влияют на потребительские предпочтения и на создание новых косметических продуктов?

— Самый актуальный тренд сегодня — фокус на здоровье и долголетие, поэтому косметические бренды нацелены не на работу с уже произошедшими изменениями, а на поддержку внутренних ресурсов и долгосрочной жизнеспособности. В этой связи важны решения, учитывающие индивидуальные особенности и восстанавливающие естественные механизмы. Осознанный подход выражается и в интересе к продуктам с доказанной эффективностью, прошедшим клинические испытания и рекомендованным профессиональным сообществом.

Современные исследования подтверждают действие косметических продуктов на клеточном уровне, разрабатываются ингредиенты, которые работают на молекулярном уровне. Например, в линейке Biocode средства с SPF 50 разработаны на основе инкапсулированных фильтров, которые обеспечивают надежную защиту клеток кожи и помогают сохранять ее молодость, а использование стволовых клеток растений и биотехнологических ингредиентов открывает новые возможности для восстановления кожи и активации ее собственного потенциала. Инвестиции в научную поддержку инноваций становятся основой успеха бренда, обеспечивая преимущества и помогая потребителю быть осознанным в своем уходе.

— Какую роль играет собственная R&D-лаборатория в компании для создания новых высокотехнологичных решений?

— В основе стратегии компании «Арнест ЮниРусь» лежат постоянные инновации: мы выводим на рынок бренды, осваиваем разные каналы и категории, создаем актуальные решения для потребителей. Инвестиции в собственные центры исследований и разработок всегда были для нас в списке ключевых. Такой подход позволяет активно развивать собственную научную базу и инфраструктуру для разработок. В последние годы мы наращивали наши мощности. Преимущество «Арнест ЮниРусь» — в многолетней экспертизе и наличии команды профессионалов. Глубокое понимание сырьевой базы и технологий позволяет создавать одни из лучших продуктов для потребителя.

Многолетний опыт, стажировки в международных центрах и доступ к эффективным мировым практикам идеально работают с оснащением, которое мы создавали последние десять лет в наших лабораториях. У нас один из лучших аналитических центров, позволяющий тщательно проверять качество сырья, с 2020 года работает центр оценки состояния кожи и волос для проведения внутренних тестирований и изучения эффективности продуктов. Мы одна из немногих российских компаний, которая для всей продукции определяет уровень устойчивости к микробиологическому загрязнению (challenge-test), у нас свои лаборатории по разработке формул и упаковки, а также по парфюмерии. Создание аромата при этом остается одним из ключевых этапов разработки продукта. Над этим трудятся собственные парфюмеры более чем с 30-летним опытом, которые уважают и понимают традиции индустрии, но не боятся экспериментировать и подключать инновационные решения.

— В 2024 году в компании начал свою работу Иннохаб. Это стало следствием усиления фокуса на работу с инновациями?

— Создание Инновационного хаба — ключевой элемент обновленной стратегии компании. Он задумывался как межфункциональная команда, нацеленная на разработку передовых технологий, которые существенно изменят нашу жизнь в ближайшие годы. В 2024 году мы сформировали эту команду, расширив экспертизу отдела исследований и разработок. «Арнест ЮниРусь» также изменила подход к планированию инноваций, перейдя к модели стратегического планирования на пять и более лет. Наша цель — разработка инноваций третьего поколения: продуктов, способных предвосхитить потребительские тренды на несколько лет вперед. Мы стремимся заглянуть за горизонт пяти лет, исследуем новые технологии и создаем экосистему открытых инноваций.

Основные направления нашей работы включают цифровые инструменты для создания ингредиентов и продуктов. Мы занимаемся моделированием процессов, развитием методов тестирования in vitro (в лабораторных условиях) и ex vivo (на живых тканях вне человека), а также ищем новые решения для ухода за собой.

— То есть вы не боитесь экспериментировать?

— Люди приходят к нам работать, потому что знают: здесь можно пробовать новое. Они не боятся ошибаться и действительно реализуют смелые идеи. Такой подход формирует команду, готовую придумывать и внедрять инновации каждый день. Благодаря активной и творческой работе наших коллег на рынок в 2025 году было выведено 277 позиций продукции. Мы удерживаем высокий темп разработок и уважаем выбор потребителей, отвечая на запросы рынка.

— Какие площадки помогают находить сотрудников и партнеров, а также формируют различные решения в области инноваций, на ваш взгляд?

— Мы работаем более чем с 20 научными организациями и развиваем экосистему инновационного сотрудничества, поэтому выбираем конференции в разных сферах. В течение года таких профильных отраслевых мероприятий было более 50. В числе ключевых — Конгресс молодых ученых и «Биопром», созданный для поддержки развития технологий для человека. Мы комбинируем выставки в России с зарубежными мероприятиями, посещаем ключевые сырьевые конференции (In-cosmetics, PCHI), выставки по упаковке и готовой продукции (CIBE, Cosmoprof).

Университетская среда может стать катализатором формирования культуры инноваций, способствовать созданию условий для реализации творческих замыслов студентов и преподавателей. В 2024 году мы запустили пилотный проект с медтех-стартапом «Альбоген». Небольшая команда, резидент биомедицинского кластера фонда «Сколково», разрабатывает молекулы с помощью глубокого машинного обучения и поддерживает стадии разработки от дизайна, синтеза и исследований.

— Какие ключевые вызовы сегодня стоят перед индустрией красоты и насколько она к ним готова, на ваш взгляд?

— Будущее индустрии красоты я связываю сразу с двумя направлениями: развитием научной диагностики и активным внедрением цифровых технологий. Уже сегодня быстро растет количество устройств для персонализированного ухода. Носимые и домашние гаджеты становятся удобнее, собирают больше данных, а алгоритмы искусственного интеллекта помогают их анализировать и формировать рекомендации с учетом индивидуальных особенностей пользователя.

При этом важные изменения происходят внутри самих компаний. Цифровые решения позволяют значительно ускорять процесс создания новых товаров. Например, у нас уже запущена первая версия платформы Referus — системы управления жизненным циклом продукта (PLM, Product Lifecycle Management), разработанной компанией «Решения для будущего». Referus собирает и накапливает данные, помогает находить оптимальные ингредиенты для рецептур, управлять требованиями к продуктам и ускорять внесение изменений. Система также синхронизирует работу разных отделов и делает процесс создания более прозрачным и управляемым. В перспективе такие платформы смогут не только хранить и структурировать данные, но и предсказывать результаты экспериментов и свойства будущих продуктов на основе накопленной информации. Это позволит быстрее принимать решения о запуске новинок и точнее попадать в потребности рынка.

В итоге цифровизация и искусственный интеллект постепенно трансформируют индустрию красоты: процессы становятся более гибкими, продукты — более персонализированными, а компании, которые быстрее внедряют такие технологии, получают серьезное конкурентное преимущество и начинают формировать новые стандарты рынка.

Юлия Житникова