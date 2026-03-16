Жоан Лапорта переизбран президентом «Барселоны»

Жоан Лапорта переизбран президентом испанского футбольного клуба «Барселона». За него проголосовали 68,18% избирателей (32 934 человека).

Его единственный конкурент Виктор Фонт набрал 29,78% голосов (14 385). Незаполненными остались 984 бюллетеня (2,04%). Выборы состоялись 15 марта.

«Я благодарен этому замечательному клубу, где члены по-прежнему голосуют за избрание президента – это уникальное явление в мире. Особая благодарность всем членам, проголосовавшим на этом празднике гражданской гордости и духа ''Барселоны''»,— приводит пресс-служба клуба слова господина Лапорты.

Жоан Лапорта будет руководить «Барселоной» до 2031 года. Он занимал этот пост с 2021 года, а также был президентом каталонского клуба с 2003 по 2010 год. При нем команда шесть раз становилась чемпионом Испании, трижды выигрывала кубок страны, дважды — Лигу чемпионов, а также становилась обладателем Суперкубка UEFA и победителем клубного чемпионата мира.

Таисия Орлова