Иран нацелился на видеокарты

В России подорожали видеокарты из-за войны в Иране. Основная причина — угроза для контейнеровозов в Ормузском проливе и Суэцком канале. Российские дистрибьюторы говорят о подорожании графических ускорителей на треть, и это далеко не предел.

После зимнего шока на рынке модулей памяти с кратным ростом цен наступило время удивляться уже по-весеннему. Предпосылки, во многом как и сама американская кампания против Ирана, — превентивные. Продавцы закладывают издержки и ожидания в ценник. Если вы рассчитываете, что обойдетесь переплатой в 30%, то зря, говорит директор по развитию «АРБ Про» Роман Копосов:

«Рынок электронных компонентов получает удар за ударом. Все увеличили цены: кто-то на 30%, кто-то на 50%. И это просто трагедия и огромный удар по отрасли. Компания, которая начала локализовывать производство любого "железа" в России, сейчас вынуждена объяснять клиентам, почему цена, заложенная в 2025-м и даже в начале 2026-го, уже выросла. Конфликт в Иране влияет на стоимость морской логистики. Даже если ваше судно из Китая идет в обход, морской оператор обязательно доначислит $4–6 тыс. за контейнер».

Под ударом оказалась не только морская логистика, но и физическое производство чипов, рассказывает гендиректор дистрибьютора «Красный дельфин» Александр Федулов:

«Ситуация только начинает проявлять себя перебоями поставок в Ормузском проливе. Производство чипов, из которых собирают видеокарты, — очень зависимое. Катар сейчас находится в радиусе боевых действий. При том, что страна — один из главных мировых производителей гелия для литографов, которые используют для производства микросхем. Если конфликт затянется, мы увидим еще более существенный рост цен. А если добавится ситуация вокруг Тайваня, рынок может просто взорваться».

Маркет еще не оправился от скачка цен на накопители, как возник новый фактор. Страдают ЦОДы, аппаратные решения в сфере ИИ и даже рядовой покупатель собранного ПК. Заказчики в России снова пересматривают бюджеты, признается основатель группы компаний «Инсек» Алексей Бегаев: «Стоимость растет каждый день, и бюджеты, заложенные ранее, сегодня уже не могут быть реализованы. В будущем мы тоже ожидаем рост, поэтому закладываем двойную стоимость — чтобы к моменту покупки не столкнуться с нехваткой денег».

Если еще недавно одну из популярных и мощных видеокарт от Nvidia в рознице можно было найти за 50 тыс. руб., то сегодня речь может идти о 70 тыс. Есть компоненты, которые не подорожали, но это только пока, прикидывает главный редактор itzine.ru Сергей Кузнецов:

«Корпуса, водяное охлаждение и другие вещи не подорожали — они стоят примерно тех же денег. Процессоры производятся, с ними тоже проблем больших нет. Основная проблема — память, видеокарта и накопитель. Я бы прикидывал общее подорожание в 30%. Но это примерная оценка на сегодня, и мы не знаем, что случится через неделю».

Накануне лета приличный апгрейд семейного компьютера или ПК для ребенка может обойтись в стоимость недельного отдыха на Мальдивах на двоих. Зато сэкономите на ребенке — а он потом смонтирует видеоролик из путешествия родителей.

Станислав Крючков