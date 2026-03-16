Последний избранный мэр Нижнего Новгорода не будет вновь выдвигаться в Госдуму

Депутат шести созывов Госдумы и последний всенародно избранный мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов («Единая Россия») не намерен выдвигаться в девятый созыв. Парламентарий сообщил на своей странице 16 марта, что по своему округу №129 будет поддерживать главного врача больницы №29 Юлию Гаревскую.

Он добавил, что сам назначал ее на должность 22 года назад.

Вадим Булавинов впервые избрался в госдуму в 1993 году — в первый созыв. После окончания первого срока он стал депутатом гордумы Нижнего Новгорода, в это же время возглавлял частную нижегородскую телекомпанию «Сети НН». В 1999 году вновь стал депутатом Госдумы (третьего созыва). Затем в 2002 и 2006 годах побеждал на прямых выборах мэра Нижнего Новгорода.

В 2010 году по инициативе губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева прямые выборы мэра в Нижнем Новгороде отменили, а систему муниципальной власти изменили с одноглавой на двуглавую: вместо всенародно избранного мэра главой МСУ становился председатель гордумы, а главу администрации назначали депутаты. При новой системе Вадим Булавинов избрался в 2010 году в гордуму, но главой Нижнего Новгорода не стал на фоне конфликта с губернатором. Впоследствии он отказался от мандата в гордуме и в декабре того же года стал депутатом Госдумы — после ухода Валерия Корнилова, сложившего полномочия по семейным обстоятельствам. Все последующие созывы Вадим Булавинов избирался в Госдуму от «Единой России».

Причины отказа от участия в будущей думской кампании Вадим Булавинов прямо не назвал, но написал, что только одни выборы для него проходили при нейтралитете действующего на тот момент губернатора. «Все остальные при категорическом и активном сопротивлении региональной власти. Было все, попытки дискредитации, клевета, черный пиар, уголовные дела. Приходилось ломать административный ресурс, бетонные стены, воздвигаемые действующей властью»,— отметил Вадим Булавинов.

Он добавил «для скептиков», что получил предложения пойти на выборы от трех партий, имеющих право участвовать в выборах без сбора подписей. Но выдвигаться все же не намерен.

Как писал «Ъ-Приволжье», 11 марта стартовало партийное голосование «Единой России» по выборам в Госдуму. Пока в Нижегородской области кандидатов нет, прием заявок на праймериз продлится до 30 апреля.

Галина Шамберина