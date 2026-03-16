Ремонт домов в Шебекинском округе разозлил белгородского губернатора

За неделю с 9 по 15 марта в Белгородской области от обстрелов и БПЛА пострадали 217 домов и квартир. Восстановить за то же время удалось 179 жилых помещений. Конкретно в Шебекинском округе отремонтировали 56 объектов при 43 поврежденных. Об этом губернатору Вячеславу Гладкову 16 марта доложили на еженедельном совещании в облправительстве. Глава региона жестко прокомментировал результаты работы — на предыдущем заседании он ставил задачу «закрывать» по 200 помещений в неделю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 10 марта глава Шебекинского округа Андрей Гриднев доложил губернатору, что за предыдущую неделю на 37 поврежденных объектов пришлось 39 отремонтированных. Господин Гладков назвал это «безобразием» и предположил, что «подрядчики перестали работать». Губернатор подчеркнул, что 16 марта «ждет 200 квартир». Новый доклад главы округа также вызвал неудовольствие Вячеслава Гладкова, который по видеосвязи отчитал господина Гриднева.

«Авансовых платежей выдано порядка 600 млн руб. Результата нет. Объем восстановления крайне слабый, плохая организация в подготовке документации, в том числе со стороны администраций муниципалитетов, которые закреплены за восстановлением отдельных секторов Шебекинского округа. Это необходимо исправить. Контроль усилю»,— написал господин Гладков в социальных сетях после совещания.

В областном центре за минувшую неделю завершили 62 жилых объекта. Повреждения были выявлены в 41 помещении. В работе по Белгороду сейчас находятся 710 домов и квартир.

По Белгородскому округу за неделю полностью восстановили 30 объектов. В список поврежденных добавили 27 жилых помещений.

В Грайворонском округе восстановили 20 домов и квартир. За неделю повреждения зафиксировали по 94 помещениям.

Пять частных домов отремонтировали в Валуйском округе. Повреждено одно домовладение.

В Краснояружском округе расписки получены по пяти домовладениям. За неделю в муниципалитете прибавилось восемь поврежденных домов и квартир.

Одну квартиру восстановили за неделю в Борисовском округе. При этом выявлены повреждения по трем жилым помещениям.

«Крайне плохая работа по восстановлению. Буду ужесточать контроль»,— прокомментировал доклад главы Борисовского округа Вячеслав Гладков.

Денис Данилов