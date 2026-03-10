Белгородский губернатор раскритиковал темпы ремонта жилья в Шебекинском округе

За неделю со 2 по 8 марта в Белгородской области от обстрелов пострадали 213 квартир и частных домов. Восстановлены за то же время 146 жилых объектов. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков. На заседании облправительства 10 марта он раскритиковал результаты восстановления жилья в Шебекинском округе — там на 37 поврежденных объектов пришлось 39 отремонтированных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Безобразное, другого слова нет. Выполнение еженедельных объемов по восстановлению жилья по 39 квартир — это, конечно, беда. Если расписать на количество подрядных организаций — по две-три квартиры»,— прокомментировал господин Гладков доклад главы Шебекинского округа Андрея Гриднева.

Глава региона подчеркнул, что все счета по восстановлению жилья власти оплачивают и предположил, что «подрядчики перестали работать».

«Тогда меняйте их, ищите других. Андрей Николаевич, жду от вас на следующей неделе 200 квартир. Устал уже оправдываться перед людьми. Ни одного объекта фактически уже без жалоб людей не обходится»,— поставил задачу губернатор.

В самом Белгороде за прошлую неделю повреждения получили 33 жилых помещения. По информации мэра города Валентина Демидова, восстановить удалось 62 объекта — на два больше плана. Всего в городе сейчас требуется отремонтировать 226 домов и 506 квартир. До 15 марта планируют сдать 60 жилых объектов.

Повреждения по 98 жилым помещениям зафиксировали за неделю в Грайворонском округе. Восстановили за это же время 20 домов и квартир.

В Белгородском округе полностью восстановлены 17 объектов. Повреждены оказались 25 жилых помещений и 62 машины.

По четырем домовладениям получили расписки в Борисовском округе. Повреждения там получили девять домов.

Две квартиры сдали в Валуйском округе. В муниципалитете пострадали за неделю два жилых помещения.

Расписки также были получены по двум домам в Краснояружском округе. В список поврежденных там прибавили девять жилых объектов.

По информации Вячеслава Гладкова, всего с начала СВО в регионе повреждения получили 53 065 домов и квартир, а восстановлено за это же время 47 660 жилых объектов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», на заседании правительства Белгородской области также обсуждался вопрос подготовки к весенним полевым работам. По информации вице-губернатора Андрея Антоненко, уменьшение посевных площадей обусловлено невозможностью проведения работ на приграничных территориях. Сейчас выпавшая из оборота площадь составляет 176 тыс. га, но с учетом напряженной оперативной обстановки цифра может увеличиться.

Денис Данилов