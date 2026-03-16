Челябинская область вошла в топ-3 регионов по числу безнадзорных детей

В 2025 году сотрудники МВД выявили в Челябинской области 2988 тыс. безнадзорных и беспризорных детей. Больше зафиксировано только в Москве (4538) и Туве (3251), сообщил „Ъ“ со ссылкой на данные портала государственной статистики ЕМИСС (fedstat.ru).

Челябинская область лидирует по динамике прироста числа безнадзорных и беспризорных детей за год: в 2024 году таких было выявлено в пять раз меньше — 566. В первую тройку по увеличению числа оставшихся без надзора несовершеннолетних вошли Тува (с 1,69 тыс. до 3,25 тыс.) и Новосибирская область (с 895 до 1,2 тыс.).

В целом по стране в 2025 году выявили 57,4 тыс. беспризорных и безнадзорных детей, что на 2,1% больше, чем в 2024-м. Рост зафиксирован впервые за последние пять лет.

„Ъ“ отмечает, что согласно федеральному закону «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», безнадзорным считается ребенок, временно оставшийся без надзора родителей или «иных законных представителей», беспризорным — несовершеннолетний, не имеющий места жительства или места пребывания.

В МВД России на запрос издания сообщили, что основная часть безнадзорных детей в 2025 году была обнаружена в местах, где их здоровью, а также «духовному и нравственному развитию» могли бы причинить вред. Часть детей полиция нашла без сопровождения родителей в ночное время.