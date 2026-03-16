В Москве задержаны двое подозреваемых в обслуживании мошеннического колл-центра

Правоохранительные органы задержали двух 19-летних молодых людей, подозреваемых в обслуживании мошеннического колл-центра на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД в мессенджере Max.

Подозреваемые приехали из Саратовской области, уточнили в ведомстве. Их задержали в съемных квартирах. По данным МВД, они работали техспециалистами в колл-центре: следили за работой GSM-шлюзов и вовремя меняли SIM-карты для непрерывной связи мошенников с жертвами.

При обысках у задержанных изъяли три GSM-шлюза, три SIM-бокса и более 1 тыс. SIM-карт. Как подсчитали в полиции, подозреваемым привозили до 200 новых карт ежедневно.

Возбуждено уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (ст. 274.3 УК). Личности пострадавших от действий мошенников устанавливаются.