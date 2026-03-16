ЦАХАЛ сообщил об уничтожении самолета Али Хаменеи в Тегеране

Армия обороны Израиля ночью 16 марта уничтожила самолет бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в тегеранском аэропорту Мехрабад. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.

Как утверждают в израильской армии, самолет использовали как сам Али Хаменеи, так и другие высокопоставленные чиновники и иранские военные. Его применяли для закупки вооружений и координации действий со странами «оси» во время внутренних и международных перелетов. Уничтожение судна, заявили в ЦАХАЛе, ослабляет возможности иранского руководства координировать действия союзников и наращивать военный потенциал.

Под «осью» Израиль подразумевает блок стран, поддерживающих Тегеран в противостоянии с Иерусалимом. Среди них — Ливан («Хезболла»), Йемен, шиитские вооруженные формирования в Ираке, палестинское движение «Хамас» и др.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по Израилю и американским военным базам в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.