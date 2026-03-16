В Колумбии погиб певец Zalek

Колумбийский певец и блогер Zalek умер в возрасте 30 лет. Артист попал в ДТП на мотоцикле, полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Об этом сообщил менеджер певца в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Zalek

Zalek

Авария произошла 10 марта в городе Медельин. По данным СМИ, при падении с мотоцикла певец ударился головой об асфальт.

Zalek родился в городе Барранкилья. Получил популярность в жанре урбан. Одна из известных композиций — «Party Coquette», а клип на песню «Ay Amor» собрал на YouTube 10 млн просмотров.