Авиакомпании дали минимальный штраф за нарушения в нижегородском аэропорту

За несвоевременное предоставление пассажирам горячего питания и необеспечение их размещения в гостинице при задержке рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода перевозчика оштрафовали на 20 тыс. руб. Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, авиакомпанию привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Добавим, это минимальный штраф по указанной статье для юрлиц, максимальный — 30 тыс. руб.

Нарушения были допущены в мае и июле 2025 года при задержке рейсов Анталью и Москву. Название перевозчика прокуратура не приводит.

Сообщается также, что по требованию прокурора приняты меры «по недопущению таких нарушений в дальнейшем».

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале июля из-за угрозы атаки беспилотников ограничения в нижегородском аэропорту вводили более чем на сутки.

Галина Шамберина