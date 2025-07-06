В аэропорту Нижнего Новгорода отменены 26 рейсов и 13 задерживаются

Аэропорт Нижнего Новгорода столкнулся с наиболее продолжительными ограничениями на прием и выпуск самолетов из-за мер безопасности, в воздушной гавани отменены 26 рейсов и 13 задержаны. Об этом сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из-за угрозы атаки беспилотников ограничения были введены 4 июля и отменены утром 6 июля. Смены аэропорта усилены, самолеты будут обслуживать в оперативном режиме. В Росавиации добавили, что на поезда между Нижним Новгородом и Москвой есть около 9 тыс. свободных мест.

В пресс-службе аэропорта отметили, что авиакомпании продолжают корректировать расписание исходя из текущей ситуации.

Днем 6 июля в аэропорту находились около 400 пассажиров. По данным Росавиации, ограничения также вводились в аэропортах Санкт-Петербурга и Москвы (Шереметьево). Временно не обслуживают рейсы аэропорты Иванова, Калуги, Пскова и Тамбова.

Владимир Зубарев