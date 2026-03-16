Зумеров потянуло к станку

Все больше людей поколения Z выбирают работать на заводе, рассказали “Ъ FM” рекрутеры. Под запрос соискателей подстроился и рынок образовательных услуг, который запустил экспресс-курсы слесарей, токарей и технологов.

На производстве зарплаты растут быстрее, чем в офисах. Токарям обещают от 200 тыс. руб. в месяц, а джунам, например, на старте платят не больше 60 тыс. Среди курсов, которые предлагают центры профпереподготовки, — двухмесячная программа «Монтаж и сервисное обслуживание холодильного оборудования» за 45 тыс. руб. и «Технология мясопереработки» от 60 тыс. В цену входит и диплом, гарантирующий трудоустройство.

Это своего рода индикатор изменения ментальности: в тренде теперь ручной труд, говорит гендиректор завода «Элкат» Максим Третьяков:

«Бизнес-модель курсов и мотивация участников понятна, ведь в России возник колоссальный спрос на рабочие профессии. Тут возникает проблема: вы хотите работать сварщиком на хорошем заводе с большой зарплатой, но при этом были учителем английского в школе. Тогда при рекрутинге на профильных сайтах искусственный интеллект просто отсеет ваше резюме. Как это решается? Вы идете на курсы и пишете, что вы теперь сварщик».

Рабочими профессиями заинтересовались и школьники. В прошлом году после 9 класса ушло рекордное количество учеников — 63%. По данным Минобрнауки, в техникумы и колледжи поступили 1,3 млн ребят. Но это еще не значит, что выпускники пойдут в профессию, считает руководитель проекта группы Verme Алексей Миронов: «Очень велика пропаганда того, что не нужно получать высшее образование, а следует осваивать рабочие специальности. Бизнес поддерживает колледжи с подобным профилем. Для студентов проводят образовательные программы, абитуриентам предлагают целевой набор. Но я видел примеры, когда люди, учившиеся на сварщика и проходившие стажировку, потом на предприятие работать не приходили».

Чтобы получать больше, нужен опыт. Бизнес даже готов оплачивать практику, но желающих проходить ее немного, продолжает гендиректор фермерского хозяйства «Сады Коломны» Владимир Булгаков:

«Зарплатный коридор в сельском хозяйстве — в среднем 45–90 тыс. руб. Молодежи это неинтересно. Я посещал колледжи, сельхозфакультеты, разговаривал с проректорами — результата пока нет. Приходится привлекать людей без образования в этой сфере и платить им по 60 тыс. руб. А то, что работника нужно еще и обучать, повышает себестоимость продукта в разы».

Но главный конкурент за кадры на производстве — государство. И бизнес в этой гонке проигрывает, уверен гендиректор фабрики «Релс» Иван Петраков:

«Недавно мы хотели закрыть вакансию "оператор вилочного погрузчика" с зарплатой от 165 тыс. до 190 тыс. руб. Не могу сказать, что это мало: хорошая белая зарплата для региона Москва. Но Минобороны платит 300–350 тыс. руб. на заводе в ОПК, который, допустим, грузит снаряды. Коммерция не может предложить таких денег.

И проще не производить ничего, чем платить такие зарплаты».

Сварщики сегодня, оказывается, нужнее инженеров. Они вместе с электриками оказались в списке самых дефицитных специалистов. Кадровый голод среди рабочих профессий, как показывает опрос сервисов «Работа.ру» и СберПодбор, в этом году испытывают 65% компаний.

Аэлита Курмукова