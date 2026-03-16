Иностранца на Урале обвинили в убийстве кувалдой за оскорбления по нацпризнаку

Гражданина Узбекистана Сергея Голованова обвинили в убийстве знакомого в Свердловской области за оскорбления по национальному признаку, сообщили в пресс-службе судов региона.

Следствие установило, что 12 марта мужчины пили спиртное, но между ними произошел конфликт: знакомый обвиняемого высказал его адрес неприятные слова. В ответ обвиняемый взял кувалду и много раз ударил его по голове — из-за этого тот скончался на месте происшествия. Сергея Голованова задержали на автовокзале Екатеринбурга при попытке покинуть Средний Урал.

Режевской городской суд поместил его под стражу до 17 мая.

