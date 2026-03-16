Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иностранца на Урале обвинили в убийстве кувалдой за оскорбления по нацпризнаку

Гражданина Узбекистана Сергея Голованова обвинили в убийстве знакомого в Свердловской области за оскорбления по национальному признаку, сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Следствие установило, что 12 марта мужчины пили спиртное, но между ними произошел конфликт: знакомый обвиняемого высказал его адрес неприятные слова. В ответ обвиняемый взял кувалду и много раз ударил его по голове — из-за этого тот скончался на месте происшествия. Сергея Голованова задержали на автовокзале Екатеринбурга при попытке покинуть Средний Урал.

Режевской городской суд поместил его под стражу до 17 мая.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все