Неевклидов юбилей

Как сообщает Роста, в Казанском университете состоялось торжественное заседание по поводу столетия со времени создания геометрии Лобачевского. Заседание открылось речью заслуженного профессора Васильева о Лобачевском и его работе.

Фото: Wikipedia Николай Лобачевский

Затем профессор Парфентьев произнес речь о геометрической системе Лобачевского.

От имени правительства Татарской республики научных работников приветствовал заместитель председателя татарского ЦИК тов. Богаутдинов.

Далее с приветствиями выступили вице-президент Всесоюзной академии наук Стеклов, представители московских университетов, Госиздата РСФСР и др.

На юбилей откликнулась и заграница. Французская академия наук выразила сожаление, что не смогла прислать делегата. Сожаление о том, что из-за отдаленности Казанского университета не получилось прислать своего представителя на торжество, выразил Цюрихский университет.

На имя физико-математического общества и университета поступили также приветствия от академий наук Бельгийской, Саксонской, Баварской, Венской, Тулузской, Болонской, Мадридской, Геттингенской, Шведской, Польской, Чешской, от университетов — Кембриджского, Лондонского, Оксфордского, Пражского, Триестского, Варшавского, Софийского, от Польского математического общества в Кракове и др.

Во всех приветствиях отмечались гений и научные заслуги Лобачевского.

ЦИК и Совнарком Татарской республики в честь столетней годовщины открытия Лобачевским неевклидовой геометрии отпустили 1000 руб. на выдачу премии на лучшую работу по обработке научного наследства Лобачевского. Наркомпрос Татарской республики в ознаменование юбилея учредил на физико-математическом факультете Казанского университета стипендию имени Лобачевского.

О юбилее геометрии Лобачевского писали в 1926 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев