Арал и адмирал

Подробную карту Аральского моря с замерами глубин и течений, напечатанную в Санкт-Петербурге Гидрографическим департаментом Морского министерства, которая вошла во все мировые географические атласы и которой практически без изменений пользовались до 1960-х годов, составил лейтенант флота Алексей Бутаков в 1848–1849 годах.



Фото: Крохин Вадим / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

За это он был произведен в капитан-лейтенанты, избран действительным членом Императорского русского географического общества (ИРГО), почетным членом Берлинского географического общества и получил золотую медаль Королевского географического общества в Лондоне.

Расплескавшийся стакан воды

Как известно, «царь Иоанн IV Васильевич в 1552 году велел землю измерить и чертеж государства сделать». В 1627 году, при Михаиле Федоровиче, в «Книге, глаголемой Большой чертеж», то есть в географическом атласе Московского царства, появилось упоминание об Арале, названном там «Синим морем». Цвет Аральского моря действительно был неповторимым, напоминающим об Адриатике, только ярче. При Петре I капитан Преображенского полка князь Бекович-Черкасский описал место впадения в Арал Амударьи. Затем поручик Оренбургского драгунского полка Дмитрий Гладышев и геодезист Иван Муравин обследовали и нанесли на карту восточный берег Арала в районе устья Сырдарьи, но их труд под названием «Поездка из Орска в Хиву и обратно, совершенная в 1740–1741 годах Гладышевым и Муравиным» с ландшафтной картой восточного берега Аральского моря был опубликован только в 1851 году.

В 1831 году под руководством чиновника Азиатского департамента Коллегии иностранных дел Алексея Левшина была составлена карта Аральского моря «по данным архива Оренбургской пограничной комиссии и по рекогносцировкам и расспросам российских инженеров или квартирмейстерских офицеров, бывших в степях казачьих (казахских.— “Ъ-Наука”) в 1820–1821, 1824–1826 годах». Понятно, какая была точность у подобной «карты по расспросам». Левшин в том же 1831 году отбыл в Одессу, куда он был назначен градоначальником. А первая настоящая «морская описная экспедиция» по составлению карты всего Аральского моря состоялась в 1848–1849 годах под руководством лейтенанта Алексея Бутакова, который по окончании съемки Арала назвал его в своем дневнике «расплескавшимся стаканом воды».

Эскадр-майор

Алексей Бутаков принадлежал к известной в истории российского военного флота семье Бутаковых. Его отец, вице-адмирал Иван Бутаков, был командиром всех дунайских портов и начальником бригады кораблей Черноморского флота. Все пятеро его сыновей тоже стали морскими офицерами, и четверо из них тоже дослужились до адмиральских эполет; пятый — лейтенант Дмитрий Бутаков — погиб при обороне Севастополя в 1855 году. Сейчас чаще всего вспоминают среднего из братьев — Григория Бутакова, который был командиром одного из первых русских парусно-паровых фрегатов и победителем в первом в истории военного флота бою военных пароходов, а в дальнейшем — командиром первой российской эскадры броненосцев и старшим флагманом Балтийского флота, теоретиком-основателем российского миноносного флота. Еще один из братьев, Иван Бутаков-младший, благодаря Ивану Гончарову остался в истории русской классической литературы как старший офицер, а потом командир фрегата «Паллада».

Старший из братьев Бутаковых — Алексей — в 16 лет окончил Морской кадетский корпус, служил гардемарином на кораблях Балтийского флота, здесь же стал мичманом, потом лейтенантом и в 1840–1842 годах служил старшим офицером на транспорте «Або» во время его кругосветного плавания по маршруту Кронштадт—мыс Горн—Камчатка—мыс Доброй Надежды—Кронштадт. Потом он продолжил службу на Балтийском флоте, пока начальник Главного морского штаба князь Меншиков не отправил его по рекомендации адмирала Беллинсгаузена провести полную гидрографическую съемку Аральского моря. Что лейтенант Бутаков исполнил в течение двух сезонов — в 1848 и 1849 годах.

Из самых крупных озер мира Аральское море по площади зеркала воды (66 тыс. кв. км, длина береговой линии — 4920 км) уступало только Каспийскому морю, озеру Верхнее (Северная Америка) и озеру Виктория (Африка). С юго-запада на северо-восток оно имело протяженность около 430 км, наибольшая его ширина составляла 292 км. В море насчитывалось более тысячи мелких островков-отмелей, в основном в его юго-восточной части, и три крупных острова. Средняя глубина моря была примерно 16 м, наибольшая — 69 м. Объем моря оценивался в 1060 куб. км. Но, конечно же, после кругосветного плавания по трем мировым океанам все это выглядело для Бутакова не более чем расплескавшимся в пустыне стаканом воды.

В 1849 году за образцовое исполнение приказа Главного морского штаба Бутаков был произведен в капитан-лейтенанты. Зимой 1849–1850 годов он с прапорщиком корпуса флотских штурманов Поспеловым составил карту Аральского моря, которая вместе с подробным навигационно-гидрографическим описанием этого моря была в 1851 году опубликована Гидрографическим департаментом Морского министерства в «Записках Императорского русского географического общества».

Пробыл Бутаков на Аральском море до 1864 года, а потом вернулся на Балтику с «Анной на шее» и «Владимиром в петлице» — орденами Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 4-й степени. Далее последовали научные награды: он был избран членом Совета ИРГО, почетным членом Берлинского географического общества и получил золотую медаль Королевского географического общества в Лондоне. А авторитетный в научных кругах и популярный в Европе в середине XIX века географ и путешественник Александр Гумбольдт назвал его «Магелланом Аральского моря».

По возвращении в Петербург гидрографией Бутаков больше не занимался. Произведенный в контр-адмиралы, он стал и. о. начальника штаба практической эскадры Балтийского флота, потом — младшим флагманом броненосной эскадры, потом — командиром шхерной эскадры броненосных кораблей. А с 1866 года он исполнял должность эскадр-майора Его Императорского Величества, то есть при посещении императором военных кораблей или при выходе его в море эскадр-майор Бутаков брал на себя командование кораблем или соединением кораблей, обслуживающих императора. С 1868 года он находился в заграничном отпуске по болезни в Германии, где летом 1869 года умер.

Аральская флотилия

Остается только один вопрос. На чем Бутаков плавал по Аральскому морю? Из росшего в окрестностях Аральского моря саксаула даже каноэ невозможно смастерить, а требовалось судно, способное взять на борт помимо команды еще геодезическое и гидрометрическое оборудование. Поэтому весной 1847 года в Оренбурге началась постройка двух шхун — «Николай» и «Михаил». В разобранном виде их гужевым транспортом отправили в Раим — укрепление в устье Сырдарьи (ныне город Аральск). Первая железная дорога в тех краях появилась только в 1903 году, и 600 с лишним верст их везли из Оренбурга 300 казаков и 50 башкир на подводах. Корм и воду для животных тоже приходилось везти с собой. По датам можно подсчитать, что средняя скорость такого каравана была не больше 10 км в сутки.

В Раиме шхуны собрали. В марте 1848 года в Оренбург прибыл лейтенант Бутаков с командой из 18 моряков и приступил к постройке здесь третьего корабля для Арала. По всей видимости, лес для него был уже завезен сюда, потому что в конце апреля судно, имевшее осадку без груза 1,2 м и длину 14 м, было готово. Шхуну назвали «Константин». Она и «Николай» имели по две пушки, их строили для использования и в боевых действиях: шла война с Хивой и Бухарой. На этих судах Бутаков провел гидрологические замеры моря и съемку аральских берегов.

Далее его флотилия пополнилась пароходом «Перовский» и паровым баркасом «Обручев», построенным в Швеции. Их тоже в разобранном виде доставили из Самары в Раим (а это более 1000 км), где весной 1853 года собрали и спустили на воду. Попробовали топить котлы их паровых машин саксаулом, но из этого ничего не вышло, так что пришлось везти на Арал еще и уголь для пароходов. В 1855 году на море были доставлены семь железных гребных судов, а в Раиме к этому времени уже оборудовали порт с мастерскими и эллингом для ремонта плавсредств. В 1857 и 1859 годах Бутаков организовал на новых судах две гидрографические экспедиции вверх по течению Амударьи, сделав опись реки на протяжении примерно 200 верст до Нукуса. Правда, во второй из них попутно решались и военные вопросы: ниже Нукуса по течению Амударьи Бутаков высадил десант из 140 человек.

В 1861 году аральская флотилия пополнилась пароходами «Арал» и «Сырдарья», заказанными в Англии и доставленными в Казалинск, тогда форт №1 на берегу Сыр-Дарьи, еще на 100 км дальше от Самары, чем Раим. Это уже были достаточно крупные колесные пароходы водоизмещением в 140 т, длиной 36 м и шириной до 8 м с двигателем в 160 л. с. На них Бутаков сделал опись Сырдарьи на 1500 верст от ее устья. К началу 1880-х годов в составе флотилии числилось шесть пароходов, девять железных барж, десять баркасов, шестнадцать гребных судов, восемь железных паромов и один плавучий док. Все пароходы и баржи имели артиллерийское вооружение.

В 1883 году была создана комиссия по упразднению Аральской флотилии, и в 1888 году военный флот на Аральском море был ликвидирован за отсутствием необходимости в нем. Часть плавсредств пошла на слом, остальные были проданы в частные руки для переделки в гражданские суда. Такая же участь, только гораздо быстрее, постигла и советскую Аральскую военную флотилию. Созданная в январе 1920 года для перевозки войск и грузов для Туркестанского фронта, она состояла из двух пароходов, двух моторных шхун, двух паровых шхун и барж и была расформирована в 1921 году, когда сопротивление белогвардейцев и басмачей перешло из фронтовой в партизанскую стадию.

Аралкум

В начале 80-х годов XIX века ученые заметили понижение уровня Аральского моря, но пока они искали причину, уровень моря начал повышаться. Дальнейшие наблюдения показали, что повышения и понижения уровня воды в Арале чередуются едва ли не ежегодно, но амплитуда колебаний не превышает трех метров, и причина тому самая простая — чередование многоводных и засушливых лет.

Кардинально ситуация изменилась в 1959 году с открытием первой части Каракумского канала на Амударье. Каракум-река, как его назвали, строилась для водоснабжения юга Узбекистана и Туркмении. В 1962 году канал был завершен и стал забирать 45% всей воды из Амударьи. В итоге к 1995 году уровень Аральского моря снизился на 14 м, а главное — продолжал понижаться не только из-за забора воды из Амударьи и Сырдарьи, достигшего 90% их стока, но и по ряду других причин, тоже связанных с тем, что называют антропогенным воздействием.

На сегодня на месте Аральского моря остались два водоема. Один, прямо скажем, с удивительным названием — Большое Аральское море, куда впадает Амударья, площадью 3800 кв. км и соленостью до 200 промилле (выше соленость только в Мертвом море). Находится Большой Арал на территории суверенного Узбекистана. И Малое Аральское море, куда впадает Сырдарья, отгороженное от Большого Арала в 1992 году Кокаральской плотиной, площадью 3300 кв. км и соленостью 9 промилле, ныне включенное в перечень водно-болотных угодий международного значения. Это море целиком располагается на территории Казахстана.

Все это вместе в нулевые годы нашего века получило название Аралкум по аналогии с Каракумской и Кызылкумской пустынями. В 2000–2003 годах ЕС озаботился состоянием Арала и затеял Aral-Kum Project в рамках более масштабной программы ЕК Copernicus («Коперник» — программа непрерывных наблюдений за состоянием Земли) с участием в аралкумском проекте некоммерческой организации Mercator Ocean International, базирующейся в Тулузе и предоставляющей ИT-продукты для анализа и моделирования состояния Мирового океана. Основной целью «проекта Аралкум» было «построение и обоснование интегрированного математического инструмента для понимания количественной оценки прогноза и борьбы с процессами опустынивания, происходящими на Аральском море».

Какую именно разновидность «интегрированного математического инструмента» напрограммировали айтишники из Тулузы для решения задачи с бассейном и трубами для третьего класса начальной школы, сказать трудно. Судить о практической пользе Aral-Kum Project можно лишь по косвенным признакам. Например, таким: в 2007 году транснациональный консорциум из китайской, малайзийской, южнокорейской и российской нефтяных компаний и «Узбекнефтегаза» подписал с правительством Узбекистана соглашение о разделе продукции по проекту поиска и разработки перспективных месторождений углеводорода в секторе Аральского моря. А сейчас актуален проект с участием и финансированием ООН — полное озеленение саксаулом высохшего дна Аральского моря.

В 2007 году в Москве издательство «Наука» в серии «Научно-биографическая литература» выпустило книгу профессора, доктора географических наук Василия Иосифовича Лымарева «Алексей Иванович Бутаков: 1816–1869». Весьма познавательная книга. Заканчивается она цитатой из «Морского журнала» за 1889 год: «Не можем вспоминать о нем иначе, как о настоящем типе морских офицеров, которым гордились бы каждая страна и каждый народ».

Ася Петухова