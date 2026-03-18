На шаг впереди

В Институте урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета впервые в мире провели метаанализ систем искусственного интеллекта, которые предназначены для решения различных клинических задач в урологии. На основании результатов исследования планируется оценить сегмент ИИ-сервисов и разработать свой эффективный продукт. Результаты метаанализа были опубликованы ведущим международным урологическим изданием и американским агрегатором новостей.

Сегодня, по мнению врачей-онкоурологов, онкологические заболевания становятся очень специфичными и общий подход к лечению всех пациентов, больных, например, раком простаты, неэффективен. «Очевидно, что врач самостоятельно не может проанализировать все генетические особенности рака предстательной железы. Поэтому во всем мире идет активная разработка систем искусственного интеллекта, которые могли бы анализировать генетический профиль пациентов с раком простаты, дифференцировать его генетические разновидности, а также помогать врачу в подборе персонализированной терапии для больного»,— комментирует Евгений Шпоть, заместитель директора Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета.

Команда урологов Первого МГМУ провела метаанализ систем искусственного интеллекта из разных стран, чтобы оценить возможности ИИ в распознавании разных видов рака предстательной железы и действительно ли он может помочь клиницисту в решении его задач. По словам эксперта, данный анализ — это первый шаг к разработке собственного ИИ-сервиса на базе Института урологии. Он позволит оценить сегмент ИИ-разработок и тренды его развития.

В выборку было включено 15 систем ИИ из Китая, Южной Кореи, Германии, Франции, Испании. Они используются для разных целей — от оценки риска развития рака предстательной железы до прогнозирования рецидива заболевания. «Согласно исследованию, средняя эффективность проанализированных ИИ-систем — около 80% в зависимости от задачи. Наиболее успешно они “предсказывают” клинический риск развития рака простаты, ответ заболевания на терапию»,— уточняет Марк Тараткин, научный сотрудник Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета.

Статья с результатами исследования «Искусственный интеллект в диагностических, прогностических и предиктивных геномных биомаркерах рака предстательной железы: готов ли он к широкому применению?» была опубликована одним из ведущих урологических журналов Urologic Oncology (США), а также новостным агрегатором Uro Today (США).

«Публикация статьи на данных информационных ресурсах означает высокую международную оценку исследования, проведенного российскими специалистами. Институт урологии и репродуктивного здоровья человека в очередной раз продемонстрировал свою экспертизу на мировом уровне. Результаты метаанализа открывают возможности для создания более совершенных ИИ-инструментов, которые будут помогать врачам-урологам на качественно новом уровне как в России, так и за рубежом»,— подчеркивает Евгений Шпоть.

Подготовлено при поддержке Сеченовского университета