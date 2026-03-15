Умер экс-замглавы Ижевска, гендиректор предприятия «ИжГЭТ» Игорь Сальников
15 марта умер генеральный директор МУП «ИжГЭТ», бывший замглавы администрации Ижевска Игорь Сальников. Об это во «ВКонтакте» написал глава города Дмитрий Чистяков. Ему было 48 лет. О причинах смерти не сообщается.
Фото: Ильяс Бекмансуров
«Игорь Борисович долгое время работал в команде города на разных должностях, был настоящим профессионалом, всегда ответственно подходил к своему делу. Игорь был хорошим другом, заботливым сыном, любящим многодетным отцом»,— написал господин Чистяков.
Напомним, Игорь Сальников возглавил «ИжГЭТ» в феврале 2025 года. До этого он работал в Пермском крае. Летом 2024 года «Ъ-Прикамье» писал, что власти Перми приняли решение не продлевать контракт главе Мотовилихинского района господину Сальникову. Ранее он возглавлял администрацию Верхней Салды в Свердловской области. До ноября 2021 года господин Сальников курировал вопросы благоустройства, строительства соцобъектов и ЖКХ в администрации Ижевска.
В 2007 году господин Сальников был замгендиректора «Электромеханического завода "Пегас"» в Костроме, в 2011 году — директором МКП «Горсвет» в Ижевске, в 2013 году генеральным директором «Ижевских электрических сетей».