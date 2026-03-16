Логистический комплекс Ozon площадью 150 тысяч кв. м открыли в Нижнем Новгороде

ООО «НиноГрад» завершило строительство для Ozon логистического комплекса в районе Московского шоссе в Нижнем Новгороде. С его вводом объема складских помещений в Нижегородской области вырос более чем на 20%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Объем инвестиций в три очереди проекта составил 12,3 млрд руб. Еще 3 млрд руб. вложил арендатор в создание автоматизированной системы хранения. Общая площадь комплекса — 150 тыс. кв. м.

По словам операционного директора производства Ozon Александра Старцева, с начала 2026 года число заказов в Нижегородской области увеличилось на 80%. По итогам 2025 года число местных продавцов выросло на 30%. Абсолютные цифры он не привел.

Как писал «Ъ-Приволжье», застройщик комплекса получил от областных властей налоговые льготы.

Галина Шамберина