Склад Ozon в Нижнем Новгороде за 15,3 млрд рублей планируют открыть осенью

Логистический комплекс ритейлера Ozon на улице Тепличной на выезде из Нижнего Новгорода в сторону Москвы планируют открыть в сентябре-октябре 2025 года. Общая стоимость проекта оценивается в 15,3 млрд руб., рассказал заместитель министра экономразвития Артур Батурский на заседании комитета заксобрания по экономике 23 июля.

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Он напомнил, что инвестор ООО «НиноГрад» (входит в ГК Central Properties) вкладывает 12,3 млрд руб. Еще 3 млрд долгосрочный арендатор Ozon вложит в создание автоматизированной системы хранения. Общая площадь помещений в двух зданиях составит 149 тыс. кв. м., строительство начали в сентябре прошлого года.

Комитет поддержал внесенный правительством вопрос о предоставлении налоговых льгот застройщику. До середины 2030 года «НиноГрад» освободят от налога на имущество. Выпадающие доходы для бюджета за этот период превысят 992 млн руб.

Налогов за пять лет в бюджет поступит 1,34 млрд руб. Большую их часть составит НДФЛ работников Ozon. В управляющей компании логистического центра будет только 30 рабочих мест, у ритейлера — около трех тысяч. Депутаты поинтересовались, не планирует ли обращаться за льготами и сам ритейлер. Артур Батурский ответил, что не планирует.

После завершения срока соглашения бюджетный эффект составит 515,6 млн руб. в год, включая 320 млн от НДФЛ.

Председатель комитета Игорь Норенков спросил также, где ритейлер намерен искать кадры. Замминистра на это сказал, что у Ozon есть программа по подбору персонала, в том числе из других регионов. Сейчас у компании есть склад в Дзержинске, поэтому с кадровой ситуацией в области она знакома.

С вводом комплекса общая площадь складских помещений в регионе вырастет на 23%, до 790 тыс. кв. м. Обеспеченность Нижегородской области такими помещениями вырастет с нынешних 0,21 кв. м на человека до 0,26. Для сравнения Артур Батурский привел Москву, где обеспеченность составляет 1,17 кв. м, и Казань с 0,3 кв м.

Галина Шамберина