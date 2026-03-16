Лесовосстановление в Саратовской области планируют завершить к середине мая

В Саратовской области готовятся приступить к лесовосстановлению. С наступлением благоприятной погоды работы проведут на участках общей площадью 655 га. Всего за 2026 год площадь лесов в регионе планируется увеличить на 4 тыс. га, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

В лесовосстановлении, помимо более 350 профильных специалистов, собираются участвовать тысячи добровольцев, включая школьников и активистов. Основные породы для посадки — дуб, сосна и белая акация, которые хорошо зарекомендовали себя в местных природно-климатических условиях.

Уже сообщалось, что на высадку лесов направлено 20 млн руб., еще 13 млн руб. выделено на закупку оборудования. Согласно календарному плану, завершить кампанию намечено к середине мая, учтонил губернатор.

Ранее комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию одобрил законопроект, который дает региону право использовать собственные средства на выполнение федеральных полномочий по охране и восстановлению лесов. Раньше это финансировалось за счет субвенций Рослесхоза.

Нина Шевченко