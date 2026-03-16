На Обходе Тольятти выявили недостатки в содержании и в качестве работ при строительстве

Во время осмотра автомобильной дороги Обход Тольятти выявили отдельные недостатки как в содержании, так и в качестве выполненных при строительстве дороги работ. Об этом сообщает минтранс Самарской области.

Прошедшей зимой автомобилисты сообщали о проблемах с состоянием автомобильной дороги Обход Тольятти. В основном жаловались на образование снежных переметов, осложняющих проезд. Для оценки ситуации выездное совещание на трассе провел министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов. В совещании приняли участие представители компании-концессионера и организации, отвечающей за эксплуатацию объекта — ООО «Автобан Эксплуатация».

В следующем сезоне планируют усилить снегозащиту — установить защитные сетки, которые будут препятствовать переносу снега на проезжую часть и выходу диких животных на трассу. Также выполнят диагностику состояния дорожного полотна, по ее итогам начнется претензионная работа для проведения гарантийного ремонта выявленных дефектов. Также собираются проработать вопрос посадки лесополос вдоль дороги.

Ранее сообщалось, что трафик на Обходе Тольятти увеличился на 20% за год. За 2025 год по дороге проехало 2,8 млн транспортных средств. С 1 марта 2026 года тариф за проезд по Обходу Тольятти увеличился.

Руфия Кутляева