На Обходе Тольятти трафик увеличился на 20% за год
На Обходе Тольятти за 2025 год проехало 2,8 млн транспортных средств. Данные предоставили в минтрансе Самарской области.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Трафик автомобилей увеличился на 20% по сравнению с показателем 2024 года.
Обход Тольятти с мостом через Волгу был официально введен в эксплуатацию 16 июля 2024 года. Открытие трассы откладывалось из-за недоделок. На руководство областного минтранса было заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, а подрядчику министерства был вынесен приговор за внесение фиктивных данных в исследование транспортных потоков, которое и легло в основу решения о строительстве моста.