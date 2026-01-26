На Обходе Тольятти трафик увеличился на 20% за год

На Обходе Тольятти за 2025 год проехало 2,8 млн транспортных средств. Данные предоставили в минтрансе Самарской области.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Трафик автомобилей увеличился на 20% по сравнению с показателем 2024 года.

Обход Тольятти с мостом через Волгу был официально введен в эксплуатацию 16 июля 2024 года. Открытие трассы откладывалось из-за недоделок. На руководство областного минтранса было заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, а подрядчику министерства был вынесен приговор за внесение фиктивных данных в исследование транспортных потоков, которое и легло в основу решения о строительстве моста.

Андрей Сазонов