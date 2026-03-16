И.о. ректора СКФУ возглавила Ставропольское отделение РГО

Исполняющая обязанности ректора Северо-Кавказского федерального университета, профессор Татьяна Шебзухова избрана председателем Ставропольского краевого отделения Русского географического общества, сообщили в университете.

Решение участники приняли единогласно, в заседании участвовал представитель центрального аппарата РГО — заместитель директора департамента регионального развития исполнительной дирекции общества Николай Вершигора. Выбор в пользу руководителя крупнейшего федерального вуза Северного Кавказа закрепляет за СКФУ статус ключевой площадки для географических, эколого-просветительских и экспедиционных проектов в крае, которые РГО позиционирует как один из инструментов развития внутреннего туризма и смежных сервисных отраслей.

Татьяна Шебзухова возглавляет СКФУ в статусе и. о. ректора с 2025 года, до этого руководила пятигорским филиалом вуза и входила в кадровый резерв управленцев в сфере науки и высшего образования. Концентрация в одних руках академического и общественного ресурса позволяет выстраивать более плотное взаимодействие РГО с региональными туроператорами, гостиничным сегментом и муниципалитетами, которые заинтересованы в разработке новых маршрутов выходного дня и экспедиционных продуктов на Северном Кавказе. Для Ставропольского отделения это происходит на фоне роста формальных показателей: по итогам 2025 года оно вошло в тройку самых результативных региональных структур РГО в стране, что повышает шансы края на привлечение целевых грантов и федерального финансирования под полевые и просветительские программы.

Новое руководство задало курс на расширение сети городских и местных отделений РГО в Ставропольском крае, усиление работы с молодежью и интеграцию студенческих инициатив в общероссийские программы. Для бизнеса это означает рост числа организованных турпродуктов с образовательной и экспедиционной составляющей, спрос на транспортные, экскурсионные и сервисные услуги, а также возможность участия в корпоративном спонсорстве экспедиций и выставок.

Утвержденная дорожная карта на 2026 год включает многодневные студенческие походы по регионам Северного Кавказа с участием местных молодёжных центров и вузов, а также спелеологические экспедиции на плато Чатыр-Даг и Большой Тхач в Крыму с изучением гротов и пещер. Параллельно отделение готовит цикл выставок и просветительских проектов: фотовыставки о природе и городах Ставрополья, реализацию проекта «ГЕОлогика» с лекторием и палеонтологической экспедицией в Карачаево-Черкесии, этнографическую экспозицию коллекции кукол Ставропольской губернии. Эти инициативы формируют устойчивый поток мероприятий для музейно-выставочной инфраструктуры, медиасегмента и локальных креативных индустрий.

