Удмуртия увеличила экспорт рапсового масла в Китай в три раза за год

2,4 тыс. т рапсового масла экспортировали из Удмуртии в Китай с начала года. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, это в 3,3 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

26 февраля специалисты управления провели досмотр 830 т рапсового масла для экспорта в Китай. По результатам фитосанитарного контроля нарушений не выявлено, а качество продукции соответствует требованиям Китая. 10 марта было выдано 17 фитосанитарных сертификатов на экспорт.

Напомним, с 1 января по 5 марта Удмуртия поставила в Китай 139,3 т льноволокна. За аналогичный период прошлого года экспорт этого продукта не осуществлялся.

Анастасия Лопатина