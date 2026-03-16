За ночь над Россией сбили 145 БПЛА

За минувшую ночь российские средства ПВО сбили 145 беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, с 23:00 мск 15 марта до 08:00 мск 16 марта были уничтожены 145 БПЛА самолетного типа. Над Московским регионом сбили 53 дрона, над Брянской областью — 38, над Ярославской — 11, над Калужской — восемь, над Смоленской — семь. По пять БПЛА были перехвачены над Ростовской и Ульяновской областями, четыре — над территорией Тверской области, по три — над Воронежской и Костромской областями и Крымом. Два БПЛА сбили над Волгоградской областью и по одному — над Кубанью и Саратовской областью.