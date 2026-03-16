Атмосферный фронт принесет в Петербург дожди после теплых выходных

Погодные условия в Санкт-Петербурге 16 марта будут сформированы под влиянием атмосферного фронта. В понедельник в городе ожидаются дожди, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик уточнил, что атмосферный фронт будет закрывать небо плотными облаками, поэтому приток солнечного тепла будет ограничен. В то же время температурный фон днем по-прежнему будет выше климатической нормы, на 5-6 градусов.

«Температура воздуха +7…+9°, в Ленинградской области +6…+11°. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы»,— написал господин Леус.

Накануне Петербург побил пятый температурный рекорд подряд. Воздух прогрелся до +11,7 градуса, что на 0,1 градуса больше предыдущей максимальной отметки на 15 марта.

Татьяна Титаева