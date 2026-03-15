Колесов спрогнозировал в Петербурге пятый температурный рекорд подряд

Температура воздуха 15 марта прогреется в Санкт-Петербурге до +12 градусов. Город может установить пятый подряд температурный рекорд, сообщил руководитель Гидрометцентра Александр Колесов в личном Telegram-канале.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Ночью в Северной столице было +4,9 градуса. Петербург обновил рекорд 2024 года, когда было +4,5 градуса. В 2015 году днем температура воздуха достигла +11,6 градуса.

«Но сегодня пока ничего не меняется в атмосфере, ветер южный, солнца много, поэтому температура воздуха должна достичь как минимум +12 гр. Так что на пятый рекорд подряд в Санкт-Петербурге можно рассчитывать»,— написал синоптик.

Прежде «Ъ Северо-Запад» писал, что в ночь на 14 марта в Петербурге было +6,7 градуса. Такой показатель превзошел рекорд 1890 года.

Татьяна Титаева