В Ставропольском крае число врачей увеличилось на 3,9%
По состоянию на 1 февраля число врачей в Ставропольском крае составило 9,6 тыс., что на 3,9% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили «РБК Кавказ» со ссылкой на региональный минздрав.
Численность среднего медицинского персонала за тот же период увеличилась с 19,6 тыс. до 20,1 тыс. человек.
Среди наиболее дефицитных специальностей в регионе остаются неврологи, врачи общей практики (семейные врачи), онкологи, педиатры, психотерапевты и терапевты. Обратная ситуация (профицит) наблюдается по следующим направлениям: клиническая лабораторная диагностика, рентгенология и ультразвуковая диагностика.